Bowling benefico a Diano, Vincenzo Moschetta si aggiudica il 14° Memorial Generale

Diano Marina. Podio tutto maschile per il 14° Memorial Generale, tradizionale appuntamento di inizio stagione agonistica sulle piste del Bowling di Diano. Ad aggiudicarsi la gara, denominata “Uno strike per la Croce Rossa”, è stato il sanremese Vincenzo Moschetta, il quale nelle tre manche ha totalizzato un punteggio totale di 514 punti, precedendo due dianesi, Marco Damonte, staccato di sole due lunghezze, e Matthieu Leotta (499). Ottima prestazione anche per il veterano Giuseppe Ippolito (493).

