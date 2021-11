Comunali, Paita (Italia Viva): “Non escludo l’appoggio a Bucci ma non entro in coalizione”

Genova. “Mi sento di tranquillizzare Toti, nessuno ha intenzione di entrare in coalizioni, né per convenienza né per assenza di convenienza”. Così la deputata di Italia Viva Raffaella Paita risponde a distanza al presidente ligure Giovanni Toti che sabato scorso, all’inaugurazione del point elettorale per la campagna a favore di Marco Bucci, aveva posto dei paletti ben precisi: “O si entra in un disegno che riguarda la regione Liguria o non si entra da nessuna parte”.

