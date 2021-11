Covid, Toti: «Liguria allineata alle altre regioni, aumento contagi dovuto a circolazione del virus nelle scuole»

Genova. «Siamo sostanzialmente allineati alle altre regioni, un punto in più o in meno. L’aumento dei contagi è dovuto soprattutto ad una circolazione del virus a livello scolastico, ovvero a quei bambini che non possono ancora vaccinarsi: vedremo quando potranno vaccinarsi in base alle scelte della comunità scientifica italiana e del governo». Così dice il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti in merito agli ultimi dati pubblicati a livello nazionale sull’andamento dei contagi.

