Rubano 13 saldatrici industriali per rivenderle su internet: nei guai l’ex responsabile della logistica e un tecnico di Ansaldo Energia

Genova. Hanno rubato 13 saldatrici industriali del valore di 5 mila euro ciascuna dal magazzino di Ansaldo energia dove entrambi lavoravano per rivenderle su internet. I due, un 43enne genovese ex responsabile della logistica e delle attrezzature di Ansaldo e un 47enne di Imperia, che in Ansaldo faceva il tecnico specializzato sono stati denunciati per ricettazione in concorso al termine di un’indagine della sezione informativa del commissariato di Cornigliano.

