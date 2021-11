Sampdoria, quali rinforzi dal prossimo mercato?

Genova. A poche ore dal fischio di inizio della partita della Nazionale azzurra contro l’Irlanda del Nord, un crocchio di tifosi, dai capelli bianchi, discute animatamente sui parallelismi di questa partita e quella del 1958, che portò alla eliminazione dai Mondiali svedesi del 1958 (quelli dell’esplosione di Pelé) ed invero, con tanto di penna e foglio, il più anziano mi convince sul fatto che la formazione di allora, mandata in campo dal c.t. Alfredo Foni (Bugatti, Vincenzi, Corradi, Invernizzi, Ferrario, Segato, Ghiggia, Schiaffino, Pivatelli, Montuori, Da Costa), era ricca di nomi dal curricula tali, che mai e poi mai si poteva ipotizzare, alla vigilia, una sconfitta (2-1), che per le conseguenze si trasformò in una disfatta… Questo per dire che stasera ci vorrà l’impresa...

