Affitti per famiglie in difficoltà, quasi 2 mln di euro stanziati per il savonese

Liguria. Ammonta ad oltre 9 milioni di euro lo stanziamento deliberato dalla Giunta regionale per aiutare le persone in difficoltà a pagare l’affitto. I nuovi finanziamenti coinvolgono 138 Comuni liguri, 45 dei quali savonesi, che hanno presentato richiesta e sono stati assegnati in base al fabbisogno della popolazione residente. I cittadini interessati potranno rivolgersi direttamente al proprio Comune, per avere tutte le informazioni necessarie relative all’iter da effettuare per accedere alle risorse.

