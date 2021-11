Covid, Icardi: “Lockdown a Natale? Non ci sarà, il virus circola tra i non vaccinati”

Liguria. “Se i numeri rimangono sui 200 nuovi casi al giorno, e se rispettiamo le regole, il Natale sarà decisamente diverso e migliore rispetto a quello dell’anno scorso”. A dichiararlo è Giancarlo Icardi, epidemiologo e direttore dell’unità operativa di igiene del policlinico San Martino di Genova, che durante un intervista in diretta a Genova24 ha sottolineato come il nuovo boom di contagi e il primato registrato dalla Liguria non dovrebbero causare un lockdown durante le festività natalizie.

