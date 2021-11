Foliage a due passi da casa: il Parco dell’Adelasia

Ciao amici!

Queste giornate uggiose vi fanno venire voglia di copertina, film e tazza di cioccolata? State annuendo, vi vedo! Eppure sono certa che anche voi almeno una volta nella vita avete sentito parlare del “foliage”. Io già me la immagino una ragazza francese con il basco, le parigine di colori differenti e l accento suadente dire “andiamo a vedere il foliage?” Possiamo rispondere “no, fa un freddo cane, vai pure tu”? Assolutamente no! Anche perché il freddo è un’altra cosa e i colori che vedrete scaldano talmente il cuore che varrà sicuramente la pena essere immersi nell’atmosfera e negli scricchiolii del bosco in questa stagione.

... » Leggi tutto