Albenga. “Dopo un incontro con i dirigenti responsabili del settore illuminazione pubblica, prendiamo atto che l’amministrazione Tomatis ha firmato un appalto con Engie per l’efficientamento energetico di moltissimi punti luce in cambio di una città al buio”. Lo affermano, in una nota, i consiglieri comunali di minoranza Cristina Porro e Gerolamo Calleri (Lega) ed Eraldo Ciangherotti (Forza Italia).

