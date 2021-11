Imperia, crisi d’impresa: al via la nuova procedura per aiutare a scongiurare il dissesto

Imperia. Nuova procedura, dal 15 novembre, per attivare la ‘composizione negoziata’ della crisi di impresa ossia la procedura volontaria finalizzata ad aiutare le aziende che, pur strutturalmente sane, versano in condizioni di squilibrio: per semplificare e agevolare il processo di risanamento (Legge 21 ottobre 2021 n.147 di conversione del DL 118/2021) è stata creata la piattaforma camerale www.composizionenegoziata.camcom.it.

