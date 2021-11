“Le case farmaceutiche produttrici di vaccini guadagnano mille dollari al secondo”. Stima di People’s Vaccine Alliance

Mondo. Le principali case farmaceutiche proprietarie dei vaccini contro il Covid 19 utilizzati dai paesi occidentali, Pfizer, BioNTech e Moderna, guadagnerebbero 65 mila dollari al minuto, vale a dire più di mille dollari al secondo. È la stima contenuta in un rapporto della People’s Vaccine Alliance, l’associazione di ong che si batte per la distribuzione equa dei vaccini in tutti i paesi del mondo.

