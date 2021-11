Omicidio Nada Cella, tracce sotto la sella del motorino: reperti inviati al laboratorio di genetica a Roma

Genova. Saranno inviati al laboratorio di genetica di Roma i primi reperti estratti nel corso dell’accertamento tecnico sul motorino di Annalucia Cecere, l’ex insegnante indagata per l’omicidio di Nada Cella, la giovane segretaria massacrata nel 1996 nello studio del commercialista dove lavorava a Chiavari. Nel pomeriggio gli investigatori della Scientifica di Genova e gli esperti rilievi tracce hanno esaminato lo scooter che la donna usava 25 anni fa. Il motorino le era stato sequestrato nelle scorse settimane a Boves (Cuneo) dove vive. Il mezzo è stato sottoposto alle luci forensi in ogni singolo punto e in particolare sotto la sella. Le parti su cui le luci hanno dato un riscontro positivo sono state smontate e inviate a Roma per gli ulteriori accertamenti.

