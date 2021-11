Orientamenti, oltre 46 mila visitatori nel giorno dell’inaugurazione: il programma di domani

Genova. Cinquemila presenze alla prima giornata di Orientamenti 2021 all’interno dei Magazzini del Cotone: un flusso che ha esaurito la massima capienza consentita facendo segnare un sold out al momento dell’inaugurazione di questa mattina, all’evento con il giudice della Corte Costituzionale Francesco Viganò e all’incontro con il professor Matteo Bassetti e con il mondo delle professioni sanitarie. Alto il flusso agli stand e in tutti gli incontri della giornata a cui si aggiungono quello virtuale, di chi ha seguito gli eventi collegandosi alle piattaforma, al sito e a Youtube per un totale di 41715 visitatori on line.

