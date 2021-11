Rinvio per la manifestazione davanti alla Regione, ma nasce la nuova rete a difesa della sanità pubblica

Liguria. Il coordinamento regionale SOS Salute pubblica Liguria comunica il rinvio dell’evento programmato davanti alla Regione per sabato 27 novembre: “Le forze dell’ordine hanno segnalato, che lo stesso giorno, sempre a Genova, si sarebbe tenuto un importante incontro ministeriale legato alle dipendenze, asserendo quindi che non sarebbe stato possibile garantire all’evento un’adeguata sicurezza” afferma il coordinamento, in una protesta che avrebbe visto in primo linea anche il Comitato Sanitario Locale della Valbormida per il declassamento deciso sull’ospedale di Cairo Montenotte.

... » Leggi tutto