Rivieracqua, incontri con i creditori e piano per mantenerla pubblica

Sanremo. «A breve convocheremo i creditori e le associazioni di categoria per parlare della ristrutturazione del nostro debito, contemporaneamente abbiamo incaricato gli advisor di predisporre un piano per lasciare l’acqua totalmente pubblica». Riparte da questi due step il nuovo corso di Rivieracqua, la società provinciale del servizio idrico integrato che venerdì si è vista revocare il concordato pendente in tribunale e allo stesso tempo promuovere dal giudice (vedi correlato). A confermarlo è il commercialista Gian Alberto Mangiante, presidente del Cda.

