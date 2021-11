Toti: “Obbligo vaccinale? In teoria sono d’accordo, ma non vorrei vedere gente in manette”

Genova. Introdurre l’obbligo vaccinale anziché il green pass? “In teoria sono assolutamente d’accordo, ma poi vorrei vedere cosa succederà quando interverrà la forza pubblica e costringerà le persone a fare i trattamenti sanitari obbligatori. Vedere l’esercito che porta in ospedale in manette chi non si vuole vaccinare è qualcosa che non voglio immaginare“. Così è tornato sul tema il presidente ligure Giovanni Toti, parlando stamattina ad Agorà in diretta su Rai3.

... » Leggi tutto