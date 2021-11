Archivio di Stato chiuso per mancanza di personale: i ricercatori scrivono al ministro Franceschini

Genova. “Spiace comunicare che oggi 17 novembre 2021 la sala di studio dell’Archivio di Stato di Genova rimarrà chiusa al pubblico, a causa della mancanza del personale sufficiente per garantirne l’apertura“. Questa l’asciutta comunicazione che questa mattina ha avvisato in extremis i ricercatori che si erano prenotati per l’accesso e la consultazione all’interno dell’Archivio di Stato di Genova, struttura alle prese da tempo da una cronica mancanza di personale.

