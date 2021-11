Ospedale di Taggia, Ioculano: «Ancora nessuna certezza sui tempi di realizzazione ed espropri a fine 2022»

Taggia. «Il presidente della Regione Liguria Toti non si sbilancia sui tempi per la realizzazione dell’ospedale di Taggia, e dà una risposta parziale alle domande che porgo e sono sempre più sentite dalla cittadinanza. Ma dalle premesse – gli espropri, ha fatto sapere, non inizieranno prima di ottobre 2022 – i tempi saranno lunghi. Nel frattempo, però, serve riorganizzare il sistema sanitario della Asl 1 dove manca un polo sanitario organizzato ed efficiente, ma su questo Toti non ha dato nessuna risposta. Manca un polo di eccellenza attrattivo per i medici, che non faccia emigrare i pochi liguri rimasti e che ne richiami da fuori. Serve lavorare per transizione da qui a quando ci sarà il nuovo ospedale per strutturare la medicina territoriale e sfruttare le risorse PNRR». Così dice il consigliere Enrico Ioculano dopo la discussione in consiglio regionale dell’interrogazione da lui presentata, in cui ha chiesto alla giunta le tempistiche certe per esproprio e costruzione

