Riva Ligure, integrazione scolastica: più risorse per gli alunni diversamente abili

Riva Ligure. Quasi 70mila euro a servizio di 9 studenti con handicap per un totale di 102 ore settimanali. Questi i numeri, previsti dalla Civica Amministrazione, per l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap residenti nei Comuni di Riva Ligure, Pompeiana, Santo Stefano al Mare e Terzorio, frequentanti le scuole per l’infanzia, primarie e secondaria inferiore per l’anno scolastico 2021/2022.

