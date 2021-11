Toti: “Mascherina all’aperto poco utile senza assembramento, non terrorizziamo la gente”

Genova. “La mascherina all’aperto è un buon uso nei momenti di grande assembramento, cosa che non ho visto fare in alcune manifestazioni dei giorni scorsi, dopodiché, come dicono i nostri esperti a partire da Bassetti, è poco utile se non c’è assembramento”. Così il presidente ligure Giovanni Toti esclude misure come quelle adottate dal sindaco di Aprilia nel Lazio che, per contenere l’aumento esponenziale dei contagi, ha imposto nuovamente l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto.

... » Leggi tutto