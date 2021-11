Al Riva è andato in scena un ottimo spot per il campionato di Eccellenza, per quanto riguarda tecnica, tattica e agonismo.

Nonostante la presenza del sostegno ingauno, che fino all’ultimo minuto ha provato a caricare i propri beniamini, l’Albenga non ce l’ha fatta: un ribaltamento di fronte e risultato che passa da 1-0 Albenga, a 2-1 Genova Calcio.

