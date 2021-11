Cinghiali, Coldiretti Imperia lancia l’allarme «Situazione fuori controllo»

Imperia. Non si ferma il problema dei cinghiali, secondo le stime Coldiretti in Liguria hanno superato quota 70mila: «la situazione è ormai fuori controllo, gli esemplari sono liberi di aggirarsi nei campi e nelle stalle, distruggendo le colture e aggredendo il bestiame; è diventata normalità, inoltre, incontrarli per le vie della città, nei parchi o sulle spiagge, con evidenti rischi per la salute e per l’incolumità dei cittadini che sempre più spesso se li trovano all’improvviso in mezzo alla strada. A seguito della mobilitazione nazionale organizzata lo scorso 8 luglio in tutte le principali piazze d’Italia, la Giunta Regionale ha recepito alcune richieste avanzate da Coldiretti, fra cui l’eliminazione del vincolo dell’autodifesa esercitabile solo su “terreni in attualità di coltivazione”, e la possibilità per l’imprenditore agricolo di potersi avvalere dell’aiuto di un confinante in possesso del porto d’armi che pertanto potrebbe esercitare l’autodifesa sul suo fondo. Ma resta ancora tanto lavoro da fare: non è più questione solo di risarcimenti ma di sicurezza e tutela dei cittadini, resta prioritario per Coldiretti il problema del contenimento della fauna selvatica, per questo ben venga la proposta di legge regionale presentata dal PD».

