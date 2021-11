Coldiretti Liguria: «Filiera del cibo vale 575 miliardi con +7%»

Genova. «Nel 2021 il cibo diventa la prima ricchezza dell’Italia per un valore di 575 miliardi di euro con un aumento del 7% rispetto all’anno precedente nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria; sono ben 5333 le specialità alimentari tradizionali presenti sul territorio nazionale salvate dalla pandemia grazie agli agricoltori per sostenere la rinascita del Paese». E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti diffusa in occasione dell’inaugurazione del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti a Villa Miani a Roma.

