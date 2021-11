Covid, nessun pre-allarme negli ospedali Liguri

Genova. «Non c’è alcun pre-allarme nei nostri ospedali, dove la situazione è pienamente sotto controllo e, anzi, di relativa tranquillità in relazione ai pazienti covid. Oggi ci sono 109 ricoverati nei nostri ospedali, di cui 12 nelle terapie intensive, al 99% non vaccinati ad eccezione di un paziente con comorbidità. Complessivamente sono 11 in meno i pazienti covid nei nostri ospedali rispetto a ieri. Non è prevista, per il momento, l’attuazione del piano incrementale dei posti letto dedicati alla pandemia». Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti, traccia il punto della pandemia in Liguria.

