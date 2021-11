In Liguria +123% di contagi, Gimbe: “La Spezia rischia di trascinare tutta la regione in zona gialla”

Genova. Sono più che raddoppiati in Liguria i nuovi casi di coronavirus nella settimana 10-16 novembre: lo evidenzia il monitoraggio realizzato dalla fondazione Gimbe che rileva un aumento del 123% nella nostra regione rispetto al periodo precedente. Al momento i numeri non sono ancora da zona gialla, ma a preoccupare è la situazione dei contagi in provincia della Spezia, dove si registra una delle incidenze più alte in Italia.

