Lavoro e turismo, l’assessore Berrino a Orientamenti: “Binomio inscindibile grazie alle 5200 strutture ricettive”

Genova. “La capacità ricettiva complessiva della Liguria conta oltre 5.200 strutture ricettive, per quasi 62 mila camere e 153 mila posti letto suddivisi tra alberghiero, extralberghiero e Area aperta. Ad esse si sommano gli oltre 25 mila AUT registrati presso i nostri uffici. È importante sottolineare come gli Hotel 5 stelle in Liguria siano cresciuti notevolmente, erano infatti 11 nel 2015 sono oggi 17 ed altri stanno per aprire. Da 828 camere siamo saliti a 1.063“, a dirlo l‘assessore al turismo Gianni Berrino ha partecipato oggi al convegno dal titolo ”Turisti sempre meno per caso” svoltosi a Orientamenti 2021.

