Genova. “Un’assurdità che non tiene conto degli ultimi dati”. Così il presidente ligure Giovanni Toti liquida l‘allarme della fondazione Gimbe che, indicando La Spezia tra le sette province con la più alta incidenza in Italia, suggerisce di adottare restrizioni su scala locale per scongiurare il rischio di una “retrocessione” in zona gialla per l’intera regione.

... » Leggi tutto