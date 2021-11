Lodi offesa sui social, gli haters chiedono scusa ma il Pd attacca: “Grave il silenzio di Bucci”

Genova. “Testa di melone”, “A pulire i cessi”, “Portasfiga”, “Mangiapane di sinistra” e altri epiteti sono il motivo per cui sei uomini (A. C., G. D., M. D., W. G., S. M. e G. P. V.) questa mattina hanno dovuto chiedere pubblicamente scusa a una donna, Cristina Lodi, consigliera comunale del Pd, che tre anni fa fu presa di mira da loro – sostenitori di Marco Bucci – sulla pagina facebook del sindaco. In realtà gli imputati per diffamazione aggravata dal mezzo social erano sette ma uno nel frattempo è deceduto.

