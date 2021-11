Offese social alla consigliera Lodi, il sindaco Bucci: “Spero che d’ora in futuro tutti usino un linguaggio sui social più disteso”

Genova. “Sul mio profilo e non solo, sono spesso bersaglio di insulti di ogni genere e sul mio conto ho letto illazioni di cattivissimo gusto (“uno schifo d’uomo”, “buffone servo dei padroni”, “indegno sindaco ridicolo”, “diversamente intelligente”, “omuncolo senza dignità”, “faccia marcia”, giusto per citare alcuni degli ultimi che si leggono nei post di esponenti politici dell’opposizione), ma non ho mai pensato di agire per vie legali o di chiedere risarcimenti, posso però comprendere il disagio patito dalla consigliera del Pd Cristina Lodi”. Così il sindaco di Genova Marco Bucci a proposito delle offese social alla consigliera del Pd Cristina Lodi che, vicenda chiusa oggi in tribunale con scuse pubbliche e risarcimento.

