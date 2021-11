Genova. Potrebbe essere una suora o una perpetua l’anonima testimone che la mattina del 6 maggio 1996 avrebbe visto Annalucia Cecere, l’ex insegnante indagata per l’omicidio di Nada Cella, andare via col motorino da via Marsala. E’ una delle ipotesi a cui, secondo quanto riporta l’Ansa, stanno lavorando la procura e gli investigatori della squadra mobile che cercano di risalire alla donna.

