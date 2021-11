Test genomici, Tosi (M5s): «In Liguria non si fanno, perchè?»

Genova. «In molte regioni italiane, sono disponibili i test genomici che permettono di individuare i casi in cui la chemioterapia è davvero indispensabile o meno. In Liguria invece no, nonostante sia passato un anno dall’istituzione del fondo da 20 milioni annui destinati al rimborso di test genomici per il carcinoma mammario ormono-responsivo in stadio precoce. Perché?». Lo chiede il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi, che in merito ha depositato un’interrogazione a risposta immediata.

