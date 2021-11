A Ventimiglia un centro di transito per accogliere i migranti, prefetto Di Bari: «Entro 30 giorni la progettazione»

Ventimiglia. Un centro di transito in zona Mortola, nei pressi del valico di frontiera di Ponte San Luigi, per dare accoglienza ai tanti migranti che raggiungono la città di confine con la speranza di andare in Francia o in nord Europa. E’ quanto verrà realizzato a Ventimiglia per dare una risposta al flusso migratorio ed evitare che gli stranieri, tra i quali famiglie con bimbi anche molto piccoli, stazionino in città, in condizioni igieniche precarie. La decisione è stata presa oggi, nel corso di un vertice che si è svolto in Comune, alla presenza del prefetto Michele Di Bari, capo del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, del prefetto di Imperia Armando Nanei, e di tutti i vertici provinciali delle forze dell’ordine.

