Casa Serena a Sanremo, la società My Home: «Le carenze sono state superate»

Sanremo. Con ordinanza pubblicata il 18 novembre, sul ricorso proposto da My Home S.r.l. contro il Comune di Sanremo per l’annullamento del provvedimento in data 2 ottobre 2021 di revoca dell’aggiudicazione della procedura di partenariato pubblico-privato avente ad oggetto la concessione del godimento con diritto di acquisto del compendio immobiliare denominato “Casa Serena” e della relativa azienda ivi esercente le attività di residenza sanitaria assistita (R.S.A.) e residenza protetta (R.P.), il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha accolto la domanda cautelare della società My Home ed ha sospeso l’esecuzione del provvedimento di revoca.

