Prima Categoria “B”, il vento sposta il Savona: trasferimento al Picasso per la sfida contro la Letimbro

Quiliano. Domenica 21 novembre alle 14:30 andrà in scena uno dei match validi per l’ottava giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). A sfidarsi in una partita dalle numerose chiavi di lettura saranno Savona e Letimbro, squadre agguerrite e desiderose di conquistare i tre punti nel caso degli Striscioni soprattutto per non perdere il passo di un’apparentemente irraggiungibile Sampierdarenese.

