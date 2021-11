Vallecrosia. Scontro tra un’auto e una moto in via Roma a Vallecrosia. E’ successo intorno alle 19,30. Ad avere la peggio, nell’incidente, è stato il giovane in sella alla due ruote che, disarcionato dalla moto, è finito a terra, rimanendo fortunatamente cosciente.

Sul posto è accorso un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia, che ha stabilizzato il motociclista, che lamentava doloro a una caviglia e al petto.

