Arma di Taggia, focolaio covid nella rsa Le Palme. Cure a domicilio con le monoclonali

Arma di Taggia. Focolaio covid tra gli ospiti della residenza protetta per anziani Le Palme, Asl1 scende in campo portando a domicilio dei malati le cure con gli anticorpi monoclonali. E’ questa la strategia decisa dal dottore Giovanni Cenderello, direttore del reparto di Malattie Infettive, per contrastare il proliferare dei contagi all’interno della casa di riposo, evitando così di sovraccaricare i posti letto dell’ospedale di Sanremo.

