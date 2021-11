I carabinieri di Imperia celebrano la “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma

Imperia. Questa mattina, alle 10.30, presso la chiesa Ave Maria Stella Maris di Imperia, i carabinieri

hanno celebrato la “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma. La cerimonia, officiata da S.E. Rev.ma Monsignor Guglielmo Borghetti, ha accolto i carabinieri per un momento di ristretto raccoglimento, dettato non solo dalla ricorrenza, Maria “Virgo Fidelis” fu proclamata patrona dei carabinieri l’11 novembre 1949 da Papa Pio XII, che fissò la celebrazione della festa il 21 novembre, poiché in tale giorno ricorre la presentazione della Beata Vergine Maria al tempio, ma da una ragionevole prudenza connessa al peculiare momento.

