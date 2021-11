Porto Vecchio, accordo Lagorio-Ports de Monaco in closing. Comune tira dritto sul bando

Sanremo. E’ ormai questione di giorni e la firma dell’accordo tra la Porto di Sanremo Srl e Ports de Monaco, per l’operazione restyling del Porto Vecchio, verrà messa nero su bianco. Sono queste le ultimi indiscrezioni che portano in direzione del gruppo monegasco diretto dal sanremese Giovanni Battista Borea d’Olmo (responsabile di Cala del Forte a Ventimiglia e dell’operazione Sanremo), pronto ad entrare nella partita della riqualificazione straordinaria dell’antico approdo cittadino, in partnership con il patron del progetto, l’imprenditore dell’energia Walter Lagorio.

... » Leggi tutto