Pusher diciottenne arrestato dalla polizia, era già ai domiciliari per furto di motorini

Sanremo. Spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, la polizia arresta sanremese di 18 anni. Il giovane, A.C., si trovava già agli arresti domiciliari in quanto, nelle settimane precedenti, si era reso responsabile di diversi reati contro il patrimonio. In particolare era emerso il suo coinvolgimento in una serie di furti di ciclomotori commessi tra Ventimiglia, Sanremo e Imperia.

