Sanremo, ladro di attrezzature da giardino arrestato dalla polizia

Sanremo. Tenta di rubare attrezzi da lavoro introducendosi in un capanno localizzato nel giardino di un’abitazione, il proprietario se ne accorge, avverte la polizia e il presunto ladro viene arrestato. I fatti sono accaduti la notte appena trascorsa, quando gli agenti del commissariato di polizia di Sanremo hanno tratto in arresto per tentato furto in abitazione S.G., di 39 anni, italiano domiciliato nella Città dei fiori.

