Tagli alla sanità e aumento delle malattie, M5s e Sinistra Italiana insieme per il caso Valpolcevera

Genova. Quando un territorio evidenzia gravi carenze, soprattutto dal punto di vista sanitario, le forze politiche si sforzano di mettere da parte i propri dissidi e rivalità per scendere in campo, al fine di trovare soluzioni. È ciò che è successo oggi in Valpolcevera, dove il Movimento Cinque Stelle e Sinistra Italiana hanno stretto una collaborazione volta, proprio a prendere di petto la questione sanitaria, spinosa e fortemente sentita in vallata, in un incontro con i cittadini al cinema Albatros di Rivarolo dal titolo “Valpolcevera: la situazione sanitaria e i soldi del Recovery Fund“.

... » Leggi tutto