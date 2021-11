Val Varenna, Candia (Lista Sansa): “Continua il rimpallo tra Comune e Regione e i cittadini restano senza ponte”

Genova. Nessuna soluzione all’orizzonte per le problematiche della Val Varenna, nel ponente genovese, relative all’adeguamento idrico del torrente e alla realizzazione del ponte di via Carpenara che porta alla Cava Pian Carlo. “La Giunta regionale ha risposto in questi giorni alla mia ultima interrogazione scritta su questo tema, confermando, purtroppo, quello che già sapevamo: Comune e Regione continuano il rimpallo di responsabilità tra loro dimenticandosi di fatto dei cittadini che abitano quel territorio – attacca la consigliera della Lista Sansa, Selena Candia -. Il ponte che porta alla Cava Pian Carlo era stato promesso agli abitanti addirittura nel 2003, e oggi dopo 18 anni non c’è nemmeno una presunta data per la sua realizzazione”. “Va ricordato – sottolinea Candia – che la costruzione del ponte era stata inserita negli accordi con l’impresa che ha ottenuto la concessione della cava. In questi anni da un lato il traffico del camion per portare nuovi detriti nella cava non si è mai fermato, dall’altro i residenti della zona ad ogni forte pioggia rischiano di restare isolati, vedendo quindi calpestati i loro diritti”.

