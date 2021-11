Cengio, Stefan Marian denuncia: “Siamo nel 2021, non posso credere che accadano ancora cose di questo tipo”

Cairo Montenotte. È ormai stato reso noto quanto accaduto nel pomeriggio di oggi in occasione della sfida tra Plodio e Cengio valida per il Girone C del campionato di Seconda Categoria. La frase pronunciata dal portiere del Plodio contenente degli insulti razziali all’indirizzo di Diop ha scatenato un vero e proprio putiferio, una situazione incandescente alimentata dalle dichiarazioni di uno dei protagonisti dell’accaduto, il tecnico dei granata Stefan Marian.

