Covid, Toti: «Il Governo dia certezze a tutto il comparto economico, i vaccinati devono avere un Natale aperto e sicuro»

Genova. «Ho ribadito anche ieri al Governo che non c’è tempo da perdere, che è necessario prendere provvedimenti subito per dare certezze a tutto il comparto economico e alle imprese, dicendo loro che sarà un Natale aperto e non chiuso. Dobbiamo far sapere ai cittadini che hanno fatto il loro dovere e che si sono vaccinati che i loro bar, le loro imprese, i loro ristoranti e la loro vita sociale potranno andare avanti». Così dice il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti a margine di un incontro che si è svolto questa mattina con gli amministratori locali a La Spezia.

... » Leggi tutto