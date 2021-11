Genoa, gli infortunati non recuperano e Shevchenko ammette: “Ci mancano freschezza e i cambi”

Genova. Una partita in cui c’era da stringere i denti e il Genoa lo ha anche fatto, cercando di essere ordinato nel 3-5-2, che è diventato molto spesso un 5-3-2, ma non è bastato. La doppietta di Felix, il giovanissimo gioiello alla corte di Mourinho, ha sparigliato le carte e affondato le speranze rossoblù di portare almeno a casa un pareggio. Perché tutto sembrava costruito per non prenderle e le occasioni per il Grifone sono state talmente poche che dopo lo 0-1 all’82’ raddrizzare il match appariva un miraggio, anche se nel calcio il mai dire mai è sempre attuale.

