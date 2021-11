Genoa-Roma finisce 0-2 con la doppietta di Felix, Sheva ringrazia i tifosi sotto la Nord

Genova. Anche Shevchenko sotto la Nord ad applaudire i tifosi che non hanno fatto mancare il loro apporto per tutta la partita. Il risultato non arride al Genoa, che ha retto per 82 minuti contro la Roma di Mourinho e poi è affondato sotto i colpi del giovane Felix, entrato al posto di un Shomurodov non incisivo. Finisce 0-2 la prima dell’ucraino al Ferraris e ora la classifica è sempre più complessa.

