Il Taggia espugna il Morel: sconfitto il Ventimiglia Calcio

Ventimiglia. Il Taggia espugna il Morel (0-1) e ridimensiona le ambizioni del Ventimiglia Calcio che resta comunque nel vagone di testa dell’Eccellenza in attesa di ospitare, domenica prossima, il Pietra Ligure. Si è trattato di una partita a due facce, col Taggia che ha osato di più nel primo tempo al termine del quale è passato in vantaggio. Ma nella ripresa il Ventimiglia ha fatto di tutto e di più per pareggiare i conti e non c’è bisogno di essere tifosi granata per ammettere che un pari sarebbe stato più giusto. A punire il Ventimiglia la rete confezionata da due ex, Miceli e Scappatura.

