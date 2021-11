La Samp si aggiudica lo spareggio di Salerno

Genova. Ho visto la partita seduto al fianco di un vecchio tifoso del Doria, che – poco prima del fischio d’avvio – mi ha detto: “Mi sembra di rivivere l’ansia dello sfida del ’64 col Modena” (per i più giovani, ricordo che la Samp si salvò dalla Serie B, solo vincendo lo spareggio, in campo neutro a San Siro, con i canarini emiliani)… Beh, alla fine anche il risultato odierno è stato le stesso: un netto 2-0, anche questa volta dall’importanza non altrettanto vitale ma quasi…

