Miss Inverno 2021, domenica 5 dicembre la quinta edizione: bellissime sfidanti anche dal savonese

Albenga. Mancano pochi giorni alla quinta edizione di Miss Inverno 2021 che si svolgerà domenica 5 dicembre in piazza San Michele ad Albenga e vedrà competere 18 splendide ragazze provenienti da tre provincie della Liguria. Pronte a sfidarsi in passerella per conquistare la corona di Miss Inverno 2021 e le altre nove fasce in palio anche ragazze di Savona, Andora, Alassio, Albenga, Finale Ligure, Ceriale e Cisano sul Neva.

