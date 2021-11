Da gennaio a novembre quasi 1000 donne a Genova hanno chiesto aiuto ai centri antiviolenza

Genova. A Genova sono tornate ad aumentare le richieste di aiuto da parte di donne vittima di violenza, come emerge dai dati diffusi dai tre centri antiviolenza cittadini: centro Mascherona di piazza Colombo, Centro per non subire violenza di via Cairoli e centro Casa Pandora di via Piccone, a Certosa e via Piave a Mignanego. Dopo un periodo di “calma apparente” dovuta al lockdown dello scorso anno e alle restrizioni per contrastare l’emergenza da Covid-19 che hanno impedito di recarsi di persona negli uffici e quindi di raccontare i i propri disagi, nel 2021, con le riaperture dei centri, la curva è tornata a salire. Complessivamente, mettendo insieme i dati di tutte e tre i centri, sono quasi 1000 le donne genovesi che hanno chiesto aiuto quest’anno.

